Neue Verkehrsführung ab Montag : Durchfahrtsverbot und Einbahnstraße in der Eutiner Innenstadt

Autofahrer müssen sich umgewöhnen: Der Verkehr im Jungfernstieg soll künftig nur noch in eine Richtung fließen. Bereits seit Freitag dürfen nur noch Anlieger in Schloßstraße und die Straße „Am Rosengarten“.

Eutin | Jetzt wird es ernst für Autofahrer: Ab Montag gilt in Eutins Innenstadt eine neue Verkehrsführung. Der Jungfernstieg wird zur Einbahnstraße, ebenso die Straße am Schloßplatz. Die Neuerungen flankieren die Verkehrsberuhigung am Rosengarten. Hier ist die Einfahrt nur noch für Anlieger erlaubt. „Damit sollen die Aufenthaltsqualität und die Verkehrssicherheit vor Ort erhöht werden“, begründete Stadtsprecherin Kerstin Stein-Schmidt die Maßnahmen. Weiterlesen: Mehr als 180 Unterschriften für eine Fußgängerzone im Rosengarten Der Baubetriebshof hatte zuvor mehr als 20 Schilder ausgetauscht, um die Neuregelung umzusetzen. „Die neue Beschilderung wird von verstärkten Kontrollen des Ordnungsbereiches begleitet werden“, kündigte die Stadtsprecherin an. Auch interessant: So viele Temposünder erfasste der Blitzer-Anhänger am Rosengarten Die Ordnungshüter dürften einiges zu tun bekommen, das zeichnete sich bereits ab. Denn schon seit Freitag untersagt das „Verkehrszeichen 260“, ergänzt um den Hinweis „Anlieger frei“, Krafträdern und Autos gleichermaßen die Durchfahrt. Zu den Hauptverkehrszeiten war aber ein Auto nach dem anderen zu beobachten, das von der Stolbergstraße aus nach rechts in die Schloßstraße einbog, um dann weiter in Richtung Rosengarten zu fahren. Anlieger dürften dabei die wenigsten gewesen sein. Wahrscheinlich hat kaum jemand die Neuregelung bemerkt. Tatsächlich fällt es schwer, im Schilderwald den Durchblick zu behalten. Wer auf die T-Kreuzung von Stolbergstraße und Schloßstraße zufährt, blickt auf insgesamt sechs Schilder. Straßennamen buhlen mit Parkregeln und einem neuen Einbahnstraßenschild samt Ausnahme für Radfahrer um Aufmerksamkeit. Weiterlesen: Am Rosengarten nur für Anlieger, Jungfernstieg wird Einbahnstraße Der Stadtentwicklungsausschuss hatte die Neuregelung der Verkehrsführung im vergangenen November beschlossen, nachdem sich vor allem Geschäftsleute und Anlieger für eine Verkehrsberuhigung der frisch sanierten Straße „Am Rosengarten“ stark gemacht hatten. Neue Verkehrsführung Mancher Autofahrer, der etwa zum Amtsgericht, zum Riemannhaus oder zum Schlossparkplatz will, wird damit künftig einen Umweg in Kauf nehmen müssen. Denn der kurze Weg von der Carl-Maria-von Weber-Straße (am Kreisel) über den Jungfernstieg ist dann versperrt. Der Weg führt dann nur noch „einmal um den Pudding“ über Lübecker Straße, Stolbergstraße und Schloßplatz. FDP sagt Überlastung des Jungfernstiegs voraus Widerspruchslos war der Beschluss nicht gefallen. Die FDP sagte eine Überlastung des Jungfernstiegs voraus, weil der Verkehr an der Einmündung zur Carl-Maria-von-Weber-Straße nicht schnell genug abfließen könne. Bei Ortsunkundigen werde die Regelung nur zu Verwirrung führen. Zu mehr Verkehrsstockungen könnte es auch an der Einmündung von der Freischützstraße in die vorfahrtberechtigte Lübecker Straße kommen, weil dort künftig mehr Autos fahren dürften. Parkplätze bleiben Immerhin kostet die Neuregelung keine Parkplätze. Am Jungfernstieg dürfen weiterhin Fahrzeuge an der Seite zum Schlossgarten parken – dann allerdings im Vergleich zu bisher in umgekehrter Richtung. Mit der Umwandlung des Jungfernstiegs in eine Einbahnstraße will die Stadt dort ebenfalls für mehr Sicherheit sorgen. Bei Gegenverkehr hätten viel Autofahrer kurzerhand den Gehweg zur Fahrbahn umfunktioniert, hieß es damals im Ausschuss. ...

