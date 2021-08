Sparkasse Lütjenburg : Täter zerren Überfall-Opfer an der Leine zum Geldautomaten

Zwei Männer überfallen einen 53-Jährigen in seiner Wohnung. Da er kein Bargeld hatte, brachten sie ihn gefesselt zur Bank. Augenzeugen alarmieren die Polizei.

Lütjenburg | Äußerst brutal sind mehrere Männer am vergangenen Montagvormittag bei einem Überfall in Lütjenburg vorgegangen: Nach Angaben des 53-jährigen Opfers seien drei Männer in seine Wohnung in der Innenstadt eingedrungen. Dort hätten sie ihn mehrfach geschlagen und getreten, sowie ihm eine Leine um den Hals gelegt. Doch damit nicht genug: Sie hätten ihm sein ...

