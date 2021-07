Großer Plöner See : Tragischer Badeunfall: Drei Jahre alter Junge ertrunken – Mädchen reanimiert

Bei einem Badeunfall ist ein kleiner Junge im Großen Plöner See ertrunken. Ein Mädchen konnte von den Einsatzkräften gerettet werden.

Plön | Tragischer Badeunfall am Sonnabend gegen 18 Uhr: Ein drei Jahre alter Junge ist im Großen Plöner See ertrunken. Rettungskräfte und Notarzt konnten den Jungen trotz intensiver Reanimationsversuche nicht mehr retten. Ein zwei Jahre altes Mädchen konnte an der Badestelle eines Campingplatzes reanimiert werden. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein ...

