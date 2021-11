Kreissportverband Ostholstein : Vereine verloren durch Corona Mitglieder – Jugendarbeit im Fokus

Drei Frauen an der Spitze des Kreissportverbandes Ostholstein sollen die Geschicke des Verbands künftig lenken: Birgit Kamrath-Beyer, Jutta Voigt und Annett Virsnitis. Zu tun gibt es nach Corona genug.

Lensahn | Einstimmig wählten 54 Delegierte beim Verbandstag in Lensahn am Wochenende drei Frauen an die Spitze des Kreissportverbandes Ostholstein (KSV). Birgit Kamrath-Beyer (PSV Eutin) bleibt für weitere vier Jahre 1.Vorsitzende. Jutta Voigt (MTV Ahrensbök) wurde als Vorsitzende des Ausschusses „Frauen im KSV“ bestätigte und zusätzlich 2.Vorsitzende. Neu im V...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.