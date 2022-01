Leichtathletik : Pauline Schwarten gewinnt in der Halle zwei Titel

Das Jahr 2021 war für Pauline Schwarten von Verletzungen geprägt. Beim ersten Start 2022 meldete sie sich mit zwei Hallen-Landestiteln über 100 und 200 Meter eindrucksvoll zurück.

Hamburg | Nach langer Wettkampfpause war Pauline Schwarten vom Polizeisportverein (PSV) Eutin aufgeregt. Doch mit dem ersten Lauf am Sonnabend kehrte die Sicherheit zurück. Sie zog mit der Vorlaufzeit von 7,97 Sekunden als Schnellste in den Endlauf ein, den sie mit 8,01 Sekunden souverän gewann. „Schade das Pauline im Finale nicht so locker lief wie im Vorlauf,...

