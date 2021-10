Fehmarn : Drachenfest: 200 Flugobjekte an drei Tagen

50 Drachenflieger aus ganz Deutschland am Start, dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie.

Fehmarn | Herbstzeit ist Drachenzeit: Nach Travemünde sind die beliebten, teilweise riesigen Flugobjekte jetzt auf der Insel Fehmarn zu bewundern. Rund 200 Exemplare in allen Größen, Formen und Farben werden erwartet. Und die großen Drachen lassen sich auch aus der Nähe bestaunen. Das Drachenfest findet vom 15. bis zum 17. Oktober am Südstrand in Burgt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.