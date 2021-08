Schloss Eutin : Dr. Matthias Viertel hält Vortrag über verschiedene „Freischütz“-Variationen

Weber-Experte zeigt auf Einladung des Freundeskreises Schloss Eutin „bekannte Melodien einmal in einem ganz anderen Gewand“.

Eutin | Vor 200 Jahren schuf Carl Maria von Weber die romantische Oper „Der Freischütz“. „Weil in diesem Jahr die Oper selbst von den Eutiner Festspielen nicht auf die Bühne gebracht werden konnte, bieten wir stattdessen einen kleinen „Leckerbissen“ an: Dr. Matthias Viertel präsentiert in seinem unterhaltsamen Vortrag verschiedene Variationen des „Freischütz“,...

