Wechsel im der Amtsleitung : Lena Deutz ist neue Chefin des Finanzamtes in Plön-Stadtheide

Finanzministerin Monika Heinold begrüßte am Mittwoch Lena Deutz, die neue Chefin im Finanzamt Plön, wegen der Corona-Pandemie nur in kleiner Runde. Deutz löst Dr. Hans-Martin Steinger ab, der nach Ratzeburg wechselte.

Plön | Das Finanzamt Plön hat eine neue Chefin: Lena Deutz übernimmt das Amt zum 15. Februar 2022. Der üblicherweise stattfindende Festakt zur Verabschiedung und Amtseinführung fiel coronabedingt aus, heißt es. So überreichte ihr Finanzministerin Monika Heinold stattdessen am Mittwoch in kleinem Rahmen das übliche Bestellungsschreiben. Vorgänger Dr. Hans-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.