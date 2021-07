Hutzfeld : Dorfvorsteher Holger Schröder verhalf einer Eiche zum Pflegeschnitt

100 Jahre alte Eiche auf Verkehrsinsel wurde gewässert, gedüngt und baumpflegerisch behandelt.

Hutzfeld | Die bald 100-jährige Eiche auf dem Dreieck an der Einmündung der Wöbser Straße in die Hauptstraße nahe der Schule hat es nicht leicht: Auf dem ungünstigen Standort hat sie durch Pilzbefall und Wassermangel in den heißen Sommern stark gelitten. Dorfvorsteher Helmut Schröder hat sich ihrer angenommen und durch die Hutzfelder Firma Pieschke Baumpflege...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.