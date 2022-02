Vollsperrung der Dorfstraße : Doppelter Wasserrohrbruch in Hassendorf beschäftigt Zweckverband Ostholstein

Der Schaden schien am frühen Samstagabend bereits behoben. Doch als der Notdienst die Leitung wieder in Betrieb nehmen wollte, zeigte sich, dass die Leitung ein weiteres Leck aufweist.

Hassendorf | Anwohner merkten es schon den ganzen Sonnabend über an Luftblasen in ihren Wasserleitungen. In der Dorfstraße in Hassendorf am Ortsausgang in Richtung Sarau ist ein Wasserrohr gebrochen.

