Dorfmuseum Schönwalde : Wiedereröffnung mit Einbahnstraßenregelung

Sieben Monate lang hatte das Dorfmuseum Schönwalde geschlossen. Nun aber dürfen Besucher auf einer Einbahnstraße wieder ins Gebäude.

Schönwalde | Nach über sieben Monaten Winterpause startet das Dorf- und Schulmuseum Schönwalde am Dienstag, 18. Mai, wieder in die Saison. Auf rund 250 Quadratmetern der Alten Dorfschule von 1823 können Besucher in die Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts eintauchen. Dargestellt werden das Berufsleben, der landwirtschaftlich geprägten Alltag und natürlich das Leb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.