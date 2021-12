Schönwalde ohne Gastronomie : Dorf-Problem: Wenn die letzte Gaststätte schließt, wird es still im Ort

Schlangen vor der Tür, wie bei den legendären Karnevals-Veranstaltungen, gibt es schon lange nicht mehr. Mit der Schließung des Landhauses als letzter Gaststätte fehlt in Schönwalde nicht nur ein Festsaal.

Schönwalde am Bungsberg | In der 2.500 Einwohner zählenden Gemeinde Schönwalde gab es vor einigen Jahrzehnten noch sieben gastronomische Betriebe. Seit mehr als drei Jahren ist auch das Landhaus mit seinem Saalbetrieb geschlossen. Das wirkt sich auch auf das kulturelle Leben in der Gemeinde am Bungsberg aus. In der Gemeindevertretung diskutiert man nun über den Bau eines Me...

