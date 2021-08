Theater in Corona-Zeiten : Akteure der Kulturscheune Süsel geraten von Lockdown zu Lockdown

Mit der neuen Komödie „Sommer, Sünn un Schlüpperstrip“ möchte der Theaterverein Süsel in der Kulturscheune Süsel im Herbst die Saison 2021 eröffnen. Die Akteure in der Kulturscheune schauen optimistisch in die Zukunft.

Süsel | Die Auszeit in der Corona-Pandemie hat auch die Kulturscheune und ihre Akteure in Süsel schwer getroffen. So war die Kulturscheune letztmalig von eineinhalb Jahren für die Zuschauer geöffnet. Dabei war kurz vor der Schließung gerade die Premiere des Thrillers „Dat kole Grusen“ erfolgt. Aber auch das zweite Stück „Frühstück bi Kellermanns“ kam über die...

