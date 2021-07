Siedlung in Hohenfelde : Der Kreis Plön geht gegen Dauermieter in Wochenendhäusern vor

Eine 49-jährige Frau wohnt schon seit 15 Jahren in einem Wochenendhaus in Strandnähe von Hohenfelde bei Lütjenburg zur Miete. Doch für eine Dauervermietung ist die Ferienhaussiedlung nicht geeignet. Sie muss jetzt raus.

Hohenfelde | Anna N. wohnt schon seit 15 Jahren in einem Wochenendhaus in Strandnähe von Hohenfelde bei Lütjenburg an der Ostsee. Zur Miete. Doch für eine Dauervermietung ist die Ferienhaussiedlung damals bau- und planungsrechtlich nicht ausgewiesen worden. Jetzt macht der Kreis Plön Ernst: Anna N. (Name der Redaktion bekannt) muss das angemietete Ferienhaus bis S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.