Gastronomie, Events und Einzelhandel : Diese Corona-Regeln gelten ab 9. Februar in den Kreisen Ostholstein und Plön

Welche Corona-Regeln ab kommenden Mittwoch im Einzelhandel und der Gastronomie gelten und wie groß die Lockerungen in Schleswig-Holstein und damit auch in Eutin, Plön oder Malente sind, lesen Sie hier.

Eutin | Schleswig-Holsteins Landesregierung will ab dem 9. Februar die Corona-Regeln lockern. Was sich ändert, sehen Sie hier im Überblick: Einzelhandel Die 2G-Regel im Einzelhandel entfällt. Die Maskenpflicht jedoch bleibt erhalten. Weiterlesen: Das sind die Corona-Regeln in SH Gastronomie Die Sperrstunde für die Gastronomie wird aufgehoben. W...

