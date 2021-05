Diebstahlserie bei Oldenburg : Täter stehlen Aufsitzrasenmäher und Gartenwerkzeuge – Polizei sucht Zeugen

Die unbekannten Täter schlugen auf drei Höfen in Ehlerstorf, Harmsdorf und Wangels zu.

18. Mai 2021, 14:00 Uhr

Oldenburg | Eine Diebstahlserie meldet die Polizei in Oldenburg: Seit Mitte April sind auf drei Höfen im Bereich Oldenburg hochwertige Aufsitzrasenmäher und teure Gartenwerkzeuge entwendet worden. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls in mehreren Fällen und sucht Zeugen.



Warnung vor Angeboten auf Online-Plattformen

Im Zusammenhang mit den Diebstählen warnt die Polizei vor entsprechend günstigen oder unseriösen Angeboten von Aufsitzmähern speziell auf Online-Plattformen. Käufer sollten die Vollständigkeit der Papiere oder die vorhandene Betriebserlaubnis prüfen und sich eine Rechnung oder einen Herkunftsnachweis zeigen lassen.

Die erste Tat ereignete sich in der Nacht vom 20. auf den 21. April in Ehlerstorf. Unbekannte Täter hatten sich Zutritt zu einer Scheune verschafft und daraus einen hochwertigen roten Aufsitzrasenmäher im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Eine Motorsense, eine Motorheckenschere, ein Laubsauger und eine Motorsäge nahmen die Diebe ebenfalls mit.



Weitere Taten ereigneten sich in der Nacht vom 13. auf 14. Mai in Einhaus (Gemeinde Harmsdorf) und in der Zeit vom 12. bis 16. Mai in Farve (Gemeinde Wangels). Auch hier entwendeten die Täter jeweils einen hochwertigen Aufsitzmäher, in einem Fall ein dazugehöriges Mähwerk sowie Schleifwerkzeug.

Wem ist etwas aufgefallen?

Die Polizei in Oldenburg sucht Zeugen, denen an den Tatorten verdächtige Personen und speziell Fahrzeuge und Anhänger aufgefallen sind, die sich zum Abtransport der schweren Aufsitzmäher eigneten. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04361/10550 entgegen.