Travemünde : Diebstahl aus Gästetresoren: Zwei Hotelmitarbeiter festgenommen

50 Diebstähle von Bargeld und Schmuck werden den beiden 26 und 33 Jahre alten Reinigungskräften zur Last gelegt.

Travemünde | Die Polizei hat ein Pärchen vorläufig festgenommen, das in einem Travemünder Hotel diverse Bargelddiebstähle begangen haben soll. Der 26 Jahre alte Mann und die 33 Jahre alte Frau, die als Reinigungskräfte in dem Hotel arbeiteten, hätten beim Putzen die Abwesenheit der Gäste genutzt, um Bargeld aus den Tresoren zu entwenden, teilte die Polizei am M...

