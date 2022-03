Neue Chefin der Eutiner Angler : Fisch ist nur das zweite Lieblingsgericht von Daniela Denissow

Als erste Frau steht Daniela Denissow an der Spitze der Eutiner Angler. Im Profil verrät die Personalentwicklerin, was sie am liebsten auf dem Teller hat und wo für sie der schönste Ort in Ostholstein ist.

Eutin | Neben dem Sport schätzt sie vor allem die Gemeinschaft im Eutiner Anglerverein. Daniela Denissow hat daher die Verantwortung übernommen und ist jüngst zur ersten Vorsitzenden gewählt worden. Allein unter Männern ist sie dort keinesfalls. Von den 173 Mitgliedern sind zehn Frauen aktiv im Angelsport. Weiterlesen: Daniela Denissow ist die erste ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.