Corona-Zahlen : Die Zahlen der Infizierten in Ostholstein und Plön steigen weiter

Während am Donnerstag im Kreis Ostholstein aktuell zusammen 2837 Corona-Fälle gemeldet werden sind es im kleineren Kreis Plön 1719 Corona-Fälle. Tote sind nicht zu beklagen, aber die Zahl gehen weiter nach oben.

Plön / Eutin | Auch in den Kreisen Ostholstein und Plön ziehen die Corona-Zahlen wieder an. In Ostholstein ist die Gesamtzahl digital gemeldeter positive Fälle jetzt auf 19.572 gestiegen. Wie Kreissprecherin Annika Sommerfeld mitteilte, sind das 422 Fälle mehr als noch am Vortag. Im Kreis Plön gibt es seit dem 1. August 2021 jetzt 11.403 Corona-Infektionen. Von Mitt...

