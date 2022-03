Konzept zur Ortsentwicklung : Die Stadt Plön gibt Platz für Wünsche und Visionen der Einwohner

Es geht um die Stärkung des Ehrenamtes und des Klimabewusstseins der Bevölkerung, den Ausbau regenerativer Energien, die Reduzierung des Autoverkehrs in der Innenstadt, Gewerbeansiedlung oder Stärkung des Einzelhandels

Plön | „Wo wollen wir hin in den nächsten acht bis zwölf Jahren?“ Antworten auf diese Frage soll ein neues Ortsentwicklungskonzepts (OEK) geben, das die Stadt Plön in Auftrag gegeben hat. Ralf Trimborn und Nadja Biebow vom Büro Inspectour (Hamburg) begleiten Verwaltung und Politik in dem Verfahren, das am 21. September 2022 in einer öffentlichen Abschlussprä...

