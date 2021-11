Feuer schnell gelöscht : Ein Verletzter bei Zimmerbrand im Steinkamp in Neustadt

Die Ursache eine Feuers am Donnerstagnachmittag in einem Einfamilienhaus in Neustadt ist noch ungeklärt. Die Feuerwehr löschte das Feuer schnell. Die Stadt bringt die Familie in einer anderen Wohnung unter.

Neustadt | Ein ausgedehnter Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus in Neustadt hat für einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr gesorgt. Dabei wurde der Bewohner einer Wohnung im Obergeschoss leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das Feuer im Steinkamp entstand aus noch ungeklärter Ursache Das Feuer im Steink...

