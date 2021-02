Achtung Gegenverkehr in Eutin : Autofahrer aufgepasst: Die Schlossstraße ist derzeit keine Einbahnstraße

Aus Gewohnheit schneiden viele Autofahrer die Kurve von der Stolberg- in die Schlossstraße. Dabei ist das gefährlich.

Eutin | Autofahrer, die aus Gewohnheit oder Unwissenheit die Kurve von der Stolbergstraße in die Schlossstraße eng fahren, bringen sich und den Gegenverkehr beinahe täglich in brenzlige Situationen. Denn die Schlossstraße ist seit der Baumaßnahme am Rosengarten...

