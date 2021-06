Ab 2022 : Bus und Bahn werden für Urlauber auch in Plön kostenlos angeboten

Um die Angebote auch außerhalb der Hauptsaison, wenn es auch keine Stadtführungen gibt, attraktiver zu gestalten, hat sich eine Arbeitsgruppe mit Möglichkeiten vergünstigter Eintritte (Kreismuseum/Schwimmhalle) befasst.

Plön | Ab 2022 sind Urlauber mit Kurkarte auch in Plön „unbeschwert unterwegs“. Mit großer Mehrheit hat die Plöner Ratsversammlung beschlossen, in der Stadt ganzjährig Kurabgabe zu erheben, zwei Saisonzeiten vom 1. Mai bis 30. September und vom 1. Oktober bis 30. April einzuführen und die Kurabgabe in der Hauptsaison auf zwei Euro und in der Nebensaison auf ...

