Initiative Schönes Plön : Raimund Paugstadt ist das Gesicht der Initiative Schönes Plön

„Frage nicht, was Deine Stadt für Dich tun kann, frage, was Du für Deine Stadt tun kannst," ist der abgewandelte Leitspruch von Raimund Paugstadt, dem so umtriebigen und ideenreichen Vorsitzenden der Initiative Schönes Plön.

Plön | Beharrliche Gelassenheit oder gelassene Beharrlichkeit: Wer Raimund Paugstadt fragt, welche Eigenschaft ihn beim Verfolgen seiner Ziele am ehesten charakterisiert, muss nicht lange auf eine Antwort warten. Struktur zu schaffen begleitet ihn zeitlebens, im Beruf wie privat in seinen Ehrenämtern. Der 68-Jährige ist Vorsitzender der Initiative Schönes Pl...

