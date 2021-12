Randale mit 1,88 Promille : Betrunkener demoliert Autos und wirft Scheibe der Polizeistation Lensahn ein

Was für ein Heiliger Abend in Lensahn: ein 25-jähriger Mann hatte offenbar zu tief ins Glas geschaut, Autos demoliert und Fensterscheiben eingeworfen. Die eingesetzten Polizeibeamten hatten wahrlich kein leichtes Spiel.

Lensahn | Was für eine außergewöhnliche Bescherung: am Heiligabend beschädigte ein 25-jähriger Betrunkener in der Lübecker Straße in Lensahn mindestens drei parkende Fahrzeuge und schlug dann auch noch die Scheibe in der Polizeistation Lensahn ein. Das teilte Polizeisprecherin Claudia Struck von der Polizeidirektion Lübeck am Dienstag mit. Die Polizei sucht nac...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.