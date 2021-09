400 Jahre Plöner Schützengilde : 120 Schützenbrüder feierten Jubiläum – wohl ein paar Jahrzehnte zu spät

Gastreferent Dr. Jens Ahlers, ehemaliger Direktor der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek, beschäftigte sich mit der Geschichte der Gilde. Offenbar reichen deren Anfänge weiter zurück als gedacht.

Plön | Der 18. September ist für die Plöner Schützengilde ein besonderes Datum und der Rittersaal des Plöner Schlosses ein besonderer Ort. An jenem Tag vor 180 Jahren erhielt die Gilde dort ihre bis heute älteste aktive Fahne, ein Geschenk des dänischen Königs Christian VIII. Der hatte am 18. September Geburtstag, verbrachte ihn in seiner Sommerresidenz Plön ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.