Kostenloses Konzert : Die Plattdeutsch-Band „Timmerhorst“ spielt im Malenter Kurpark

Titel ihrer CDs wie „Hau rin“ oder „Hundert Prozent“ sind Programm, wenn die Haffkruger Gruppe im Rahmen der Reihe „Platt im Park“ im Malenter Kurpark auftritt.

Malente | Sie sind seit 1980 auf Tour und haben dabei vier Kontinente bereist. Am Freitag, 17. September, spielt die Gruppe in heimatlichen Gefilden: Die Haffkruger Band „Timmerhorst“ tritt ab 19.30 Uhr im Malenter Kurpark auf. Das Konzert ist Teil der Reihe „Platt im Park“. Auftritte weltweit Timmerhorst spielte in Hongkong, Südafrika, Irland, England, H...

