Bauausschuss-Beschlüsse : Die Gemeinde Süsel genehmigt den Bau von zwei weiteren Solarparks

Neben einem 90-Hektar-Solarpark bei Bujendorf ist die Bauleitplanung für einen 21 Hektar großen Park bei Ottendorf und für zwei Hektar am Süseler Baum angeschoben worden. Zudem bekommt die Firma Rumpel mehr Fläche.

Süsel | Der neue Anlauf für den Bau eines etwa 90 Hektar großen Solarparks in Bujendorf war in dieser Woche in der Sitzung des Süseler Bauausschusses naturgemäß ein herausragendes Ereignis. (Weiterlesen: Artikel über den Megasolarpark bei Bujendorf). Ohne große Diskussion beschloss der Ausschuss einstimmig, dass für zwei weitere, kleinere Solarparks ebenfalls...

