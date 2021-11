War die Entscheidung richtig? : Bosau sieht sich als „Zahlmeister“ des Amtes Großer Plöner See

Die Stimmung in Bosau zum Amt Großer Plöner See kippt: Es herrscht Unzufriedenheit in der Gemeindevertretung ob der Personalpolitik. Das Amt stelle immer mehr Mitarbeiter ein aber Bosaus Bürgermeister geht leer aus.

Bosau / Plön | Die Bosauer Gemeindevertretung ist mit der Verwaltung durch das Amt Großer Plöner See nicht zufrieden. Erstmals sei dem Eintritt der ehrenamtlich geführten Gemeinde Bosau in das Amt Großer Plöner See tritt die Unzufriedenheit der Gemeindevertretung an die Öffentlichkeit. Burkhard Klinke (SPD) „bezweifelt, ob die Gemeinde Bosau beim Amt Großer Plöner Se...

