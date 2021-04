Pkw-Brand in Scharbeutz : Keine Chance für die Freiwillige Feuerwehr Scharbeutz – Auto stand schon in Vollbrand

Aus bisher ungeklärter Ursache ist in der Nacht zu Ostersonntag ein Auto am Scharbeutzer Bahnhof komplett ausgebrannt.

Scharbeutz | Aus bisher ungeklärter Ursache ist in der Nacht zu Ostersonntag ein Auto in Scharbeutz komplett ausgebrannt. Wie Einsatzleiter und Wehrführer Sebastian Levgrün dazu mitteilte, wurde seiner Feuerwehr der Brand gegen 1.39 Uhr von der Integrierten Regionalleitstelle Süd in Bad Oldesloe gemeldet. Das Fahrzeug sollte direkt am Bahnhof in Scharbeutz lichter...

