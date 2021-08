Schönwalde : 70 Kinder erfreuten sich am Familienfest des TSV Schönwalde

Das Familienfest des TSV Schönwalde war die erste größere Veranstaltung seit langem auf der Sportanlage am Jahnweg. ie Familien trotzten dem wechselhaften Wetter und blieben die ganzen drei Stunden.

Schönwalde | Das Familienfest des TSV Schönwalde war die erste größere Veranstaltung seit langem auf der Sportanlage am Jahnweg. In den vergangenen Jahren immer bei bestem Sommerwetter gingen diesmal mehrere Schauer über die Teilnehmer nieder. Die Familien trotzten dem wechselhaften Wetter und blieben die ganzen drei Stunden. Am Ende verzeichneten die Organisatore...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.