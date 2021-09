Sanierung der Wisser-Kate in Braak : Stiftung fördert neues Reetdach für Kate des Märchenprofessors mit 17.000 Euro

Große Freude stand dem Vorsitzenden des Vereins der Wilhelm-Wisser-Kate in Braak ins Gesicht geschrieben: 17.000 Euro erhält er von der Deutschen Stiftung für Denkmalschutz für die dringende Dachsanierung.

Braak | Das Reetdach der altehrwürdigen Wilhelm-Wisser-Kate in Braak ist in die Jahre gekommen. Es soll ab 2022 fachgerecht erneuert werden. Für die Eindeckung der Längsseiten überbrachte jetzt Wolfgang von Ancken als Ortskurator der Deutschen Stiftung Denkmalschutz einen symbolischen Scheck in Höhe von 17.000 Euro. Frank Kirschmann, Vorsitzender des gemeinnü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.