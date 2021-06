Lübeck/Ostholstein : Deutsch-dänischer Kulturaustausch beim Beach-Soccer-Cup 2021

Das Projekt nennt sich Kult-Kit2: Einige 1000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden beim Strandfußballturnier erwartet – auch an der Lübecker Bucht

Lübeck | Einige 1000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden erwartet: Ein großes Strandfußballturnier soll Ende Juli/Anfang August auf den Inseln Lolland und Falster sowie an diversen Stränden in Kreis Ostholstein, Kreis Nordfriesland und Kreis Schleswig-Flensburg ausgetragen werden. Es ist Teil des Interreg-Projekts Kult-Kit2, das in diesem Jahr bisher För...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.