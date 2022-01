Wisserkate in Braak : „Bares für Rares“: Detlef Martwich bringt Braaker Gestühl ins Fernsehen

Warner Brothers ist auf Braaks Wisserkate aufmerksam geworden – oder besser: deren Stühle. Warum die Ehrenamtler der Kate nun Sitzmöbel in der TV-Sendung Bares für Rares verkaufen wollen und wann sie in Köln sind.

Braak / Ostholstein | Mit sechs Stühlen im Gepäck geht es für die beiden Braaker Detlef Martwich und Frank Kirschmann am 13. Februar Richtung Köln, genauer nach Pulheim ins alte Walzwerk. Dort wollen sie zugunsten der Wilhelm-Wisser-Kate in Braak ausrangierte hochwertige Designerstücke der Marke „Soley Kusch + Co“ bei der beliebten ZDF-Sendung „Bares für Rares“ an den Mann...

