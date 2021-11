Niedrigste Gewerbesteuer im Land : In der Gemeinde Bosau lässt sich gut Geld verdienen

Mit 285 Prozent hat die Gemeinde Bosau den niedrigsten Gewerbesteuer-Hebesatz im Land. Im Vergleich zu Lübeck und Kiel sparen Unternehmen mit 500.000 Euro Gewinn in Bosau beachtliche 28.893 Euro weniger.

Bosau | Die Realisierung der geplanten Gewerbeflächen in Hutzfeld sollte oberste Dringlichkeit in der Gemeinde Bosau haben. Wie jetzt die Industrie- und Handwerkskammer (IHK) Schleswig-Holstein in ihrem Realsteueratlas 2021 berichtet, ist die Gemeinde Bosau für Gewerbebetriebe nach 2020 auf 2021 wieder die günstigste Gemeinde in ganz Schleswig-Holstein. Und d...

