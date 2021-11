Schule an den Auewiesen : Diese Eltern retten den Schulverein der Malenter Gemeinschaftsschule

Die drohende Auflösung ist abgewendet. Olaf Schnitzke und vier Mitstreiterinnen haben sich bereiterklärt, die Führung des Vereins zu übernehmen. Der bisherige Vorstand wollte aus Altersgründen nicht mehr weitermachen.

Malente | Der Schulverein der Malenter Schule an den Auewiesen ist gerettet. Bei der Jahresversammlung in der Mensa der Gemeinschaftsschule fanden sich genügend Eltern, die bereit waren, für den scheidenden Vorstand in die Bresche zu springen. Weiterlesen: Dem Schulverein droht das Aus: Was das für die Schüler bedeutet Zum neuen Vorsitzenden wählten die A...

