Sie überlebte das KZ Auschwitz : Gedenktafel in Plön für die Jüdin Ilonka Pfeffer

Ilonka Pfeffer überlebte 1945 das KZ und die Zwangsarbeit. Kurz nach ihrer Befreiung starb sie in Plön an Tuberkulose.

Plön | Ilonka Pfeffer überlebte das Konzentrationslager (KZ) in Auschwitz, die Zwangsarbeit in der Rüstungsfabrik Muna-Lübberstedt bei Bremerhaven und den Transport Richtung Norden bei Kriegsende 1945, doch am 1. Juli desselben Jahres verstarb sie – schwer an TBC erkrankt – in der Johanniter Heilstätte in Plön. Auf Initiative von Karsten Dölger, Geschichtsle...

