100 Jahre Gänseliesel-Brunnen : Gänseliesel-Brunnen in Plön ist ein Geschenk aus Dankbarkeit

Aus Dankbarkeit für die freundliche Aufnahme machten die Brüder Heinrich und Carl Müller der Stadt Plön ein Geschenk: den Gänseliesel-Brunnen. Am 9. April 2022 vor 100 Jahren wurde der Brunnen feierlich eingeweiht.

Plön | Der im Sommer so liebevoll mit blühenden Blumen bepflanzte Gänseliesel-Brunnen vor dem Plöner Rathaus gehört zweifellos zu einem der begehrtesten Fotomotive in der Stadt Plön. Der Brunnen wurde am Sonntag, dem 9. April 1922, durch eine Ansprache des damaligen Plöner Bürgermeisters Richard Brandenburg (1921-1933) eingeweiht. Herzlichen Glückwunsch! Heu...

