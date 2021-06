Giftige Schätze aus dem Garten : Giftpflanzen in Plön richtig kennen- und (ein-) schätzen lernen

Der Naturpark Holsteinische Schweiz e.V. und die Wohn- und Umweltberaterin Maria Poggendorf-Göttsche entführen Interessierte am 9. Juni im Plöner Schlossgarten in die Welt der giftigen Pflanzen.

Plön | „Giftige Schätze aus dem Garten – Giftpflanzen kennen- und (ein-) schätzen lernen“ heißt es am Mittwoch, 9. Juni, zwischen 17 und 19 Uhr in der Plöner Schlossgärtnerei. Der Naturpark Holsteinische Schweiz e.V. und die Wohn- und Umweltberaterin Maria Poggendorf-Göttsche entführen Interessierte in die Welt der giftigen Pflanzen. Die Teilnehmenden lernen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.