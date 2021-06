Polizei sucht Zeugen : 42-Jähriger rast mit VW Passat über Wanderweg der Polizei davon

Ein Autofahrer floh am Samstag vor einer Polizeikontrolle in Schwentinental. Dabei fuhr den nicht für den Kraftfahrzeugverkehr freigegebenen Schwentineweg von Rosenfeld bis zur Rastorfer Mühle entlang.

Schwentinental | Ein Autofahrer floh am Samstag vor einer Polizeikontrolle in Schwentinental. Dabei fuhr den nicht für den Kraftfahrzeugverkehr freigegebenen Schwentineweg von Rosenfeld bis zur Rastorfer Mühle entlang. Die Polizei sucht nach Zeugen. Erst an einer Steinmauer kam der Flüchtige zum Stehen Gegen 18.10 Uhr wollten die beiden Polizisten des 4. Reviers...

