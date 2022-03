Weiterhin Wohnraum gesucht : Der Kreis Plön bereitet sich auf etwa 1200 Flüchtlinge aus der Ukraine vor

Es gibt bereits viele Angebote im Kreis Plön: eine Turnhalle in Preetz wird vorbereitet und die Jugendherbergen in Plön und Schönberg können spontan Flüchtlinge aufnehmen. Der Kreis sucht dringend weitere Wohnräume.

Plön | Die Situation in der Ukraine spitzt sich weiter zu, auch in Schleswig-Holstein sind bereits viele Flüchtlinge angekommen. Nach der derzeitigen Schätzung des Landes könnte sich die angenommene Zahl der Flüchtlinge, die in Schleswig-Holstein ankommen, verdoppeln. Der Kreis Plön rechnet aktuell nach Mitteilung des Landes mit etwa 1200 Menschen, die unter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.