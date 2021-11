Eine Frau hatte ihn beobachtet : Polizei nimmt in der Nacht mutmaßlichen Brandstifter (15) fest

Eine Zeugin informierte kurz vor Mitternacht die Polizei über den Notruf 110, da sie eine Person beobachtete, die in der Straße Alter Sportplatz offenbar den Inhalt eines Müllcontainers ansteckte und flüchtete.

Mönkeberg | Ein 15-Jähriger ist der Polizei in der Nacht zu Dienstag ins Netz gegangen. Der jugendliche Tatverdächtige soll gleich mehrere Brandcontainer in Mönkeberg in Brand gesetzt haben, teilte Polizeisprecher Matthias Arends mit. Der 15-Jährige ist darüber hinaus tatverdächtig, weitere gleichartige Brände in Heikendorf und Laboe gelegt zu haben. Eine Zeug...

