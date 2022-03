Der Hansa-Park öffnet Samstag : Der Hansa-Park Sierksdorf bietet 2022 viele neue Attraktionen

Deutschlands einziger Erlebnispark am Meer hofft auf eine ganz „normale“ Saison. Die „Glücklichmacher“ hoffen, dass sie im Hinblick auf die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen anders läuft, als die beiden Vorjahre.

Sierksdorf | Wenn das beschwingte Lachen der Kinder von „Störtebekers Kaperfahrt“ und das Kreischen der Gipfelstürmer vom „Highländer“ aus 120 Meter Höhe das Rauschen der Wellen am nahen Ostseestrand erfreulich übertönt, dann ist endlich wieder Hansa-Park-Zeit. Die Fahrgeschäfte in Deutschlands einzigem Erlebnispark am Meer sind vom 2. April bis 23. Oktober 2022 t...

