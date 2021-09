Im Profil: Junger Vorstand : Tim-Hendric Hümme (45) liebt das Meer ebenso wie die Berge

Der Arzt Dr. Tim-Hendric Hümme (45), seit neuem Vorstandsmitglied der Bürgerstiftungen, mag Segeln und Ski-Fahren, wobei er während Studienzeiten in Innsbruck sogar eine Ausbildung zum Ski-Lehrer gemacht hat.

Eutin | Der Arzt Dr. Tim-Hendric Hümme (45) verbindet bei seinen Hobbys zwei Welten: das Meer und die Berge. Er segelt gerne und liebt Ski-Fahren, wobei er während Studienzeiten in Innsbruck sogar eine Ausbildung zum Ski-Lehrer gemacht hat. In Lübeck geboren, erhielt Hümme sein Abitur in Bad Schwartau und absolvierte die Wehrpflicht als Sanitäter in Eutin....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.