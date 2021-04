Neue Pläne überraschen : Die alte Villa der ehemaligen Augenklinik in Niederkleveez soll fünf Neubauten weichen

Nach Jahren des Stillstands und erfolglosen Versteigerungen gibt es Hoffnung, dass der Schandfleck verschwindet

Niederkleveez | Nach Jahren des Stillstands und einigen erfolglosen Versteigerungsterminen gibt es neue Hoffnung in Niederkleveez, dass der Schandfleck am Holmweg endlich verschwindet: die ehemalige Augenklinik am Osterberg. Maximilian König ist seit über drei Jahren Eigentümer des Geländes und scheint es jetzt ernst zu meinen. Der 31-jährige Speditionskaufmann aus S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.