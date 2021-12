2G im Einzelhandel : Das sagen Eutiner Einzelhändler zu 2G-Shopping ab Samstag

Weihnachtsshopping nur noch für Genesene und Geimpfte: In Eutin bereiten sich Einzelhändler auf die strengen Maßnahmen vor. Einige sehen die als zu drastisch, andere wollen sich für Ungeimpfte kein Bein ausreißen.

Eutin | Noch schnell Geschenke besorgen: Das geht ab Samstag, 4. Dezember, in Schleswig-Holstein nur noch für Genesene und Geimpfte. Diese sogenannte 2G-Regel werde zum Wochenende hin beschlossen, kündigte Ministerpräsident Daniel Günther an. Wir haben gefragt, wie Einzelhändler in Eutin zu den Verschärfungen stehen und worum sie sich sorgen. Weiterlesen: ...

