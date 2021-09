Profil-Fragen : Das rekordverdächtig junge Vorstandsmitglied: Torben Mothes (38)

Der Bankkaufmann soll zu Beginn des nächsten Jahres in den Vorstand der Volksbank Eutin aufrücken. In der Rubrik „Profil“ verrät er, was ihn an fliegenden Fischen fasziniert.

Eutin | Die Volksbank Eutin wird zum Beginn des neuen Jahres ein rekordverdächtig junges Vorstandsmitglied bekommen: Torben Mothes, der Matthias Benkstein ablösen soll, ist 38 Jahre alt. Mothes ist in Ascheberg aufgewachsen, machte sein Abitur in Preetz und begann 2002 eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Volksbank Eutin. Nach der Lehre war er sechs Jahre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.