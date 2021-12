Institution hat eine Zukunft : 15 Menschen wollen Verein der VHS in der Gemeinde Bosau gründen

Das zum 31. Dezember 2021 befürchtete Ende der VHS Bosau scheint abgewendet. 15 Interessierten wollen an der Gründung eines gemeinnützigen Vereins mitwirken. Dafür wurden jetzt die Voraussetzungen geschaffen.

Hutzfeld | Es sieht gut aus für den Fortbestand der Volkshochschule Bosau und einer Feier zum 40. Geburtstag im kommenden Jahr. Gleich 15 Interessierte aus der Gemeinde meldeten am Mittwochabend in der Hutzfelder Fritz-Latendorf-Turnhalle ihr Interesse an einer Gründung eines gemeinnützigen Vereins zum Erhalt der VHS in der Gemeinde an – darunter einige Kursleit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.