Solar-Park: Wittmoldt auf dem Weg : Kein Widerstand aus Wittmoldt gegen einen geplanten Solar-Park

In Schönweide gab es noch viele kritische Stimmen, in Wittmoldt ist der Solarpark offenbar auf einem guten Weg. Auf einer Fläche von 43 Hektar des Gutes Wittmoldt von Philipp Sartory soll der neue Solar-Park entstehen.

Wittmoldt | Es ist die kleinste Gemeinde im Amt Großer Plöner See. Aber wohl so ziemlich die erste, die über einen Solar-Park nicht nur nachdenkt, sondern ihn auch auf den Weg bringt. Pläne des Gutes Wittmoldt für diese Form nachhaltiger Energiegewinnung stießen in einer Einwohnerversammlung auf positive Resonanz. Ähnliche Pläne in Schonweide wurden Anfang der Wo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.