Signal aus dem Plöner Kreistag : Das Schulzentrum Lütjenburg soll in Top-Zustand versetzt werden

Eine Sitzungsvorlage aus der Kreisverwaltung hatte für Unruhe am Hoffmann-von-Fallersleben-Schulzentrum in Lütjenburg gesorgt. In der von Landrätin Ladwig unterzeichneten Vorlage wurde die Schulform in Frage gestellt.

Lütjenburg | Der Kreis Plön hält an seinem Hoffmann-von-Fallersleben-Schulzentrum in Lütjenburg fest. Mehr noch: Er will das Gebäude sogar konkret sanieren. Dafür sprachen sich CDU, Klar.Grün, FDP und KWG in einem gemeinsamen Antrag aus, der von der SPD unterstützt wurde. Lediglich die fünf Ur-Grünen stimmten dagegen. Peter Sönnichsen (CDU) enthielt sich der Stimm...

